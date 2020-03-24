كوردستان تخصص ميزانية خاصة لاحتواء كورونا في دربنديخان

2020/03/24 | 23:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الثلاثاء، تخصيص ميزانية خاصة لإدارة قضاء دربنديخان ومديرية الصحة فيها لاحتواء فيروس كورونا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الحكومة ورد لشفق نيوز، أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني أمر بتخصيص ميزانية لقضاء دربنديخان، مبينا ان الحكومة ووفقا للامكانيات المتاحة لديها نقوم بمساعدة الاقضية والنواحي والادرات المستقلة التي ارتفعت فيها نسبة الاصابة بفيروس كورونا اكثر من المناطق الاخرى في الاقليم.

واضاف البيان ان الحكومة تؤكد على اهمية التزام المواطنين بالتعليمات الصحية وخصوصا ملازمة الاهالي لبيوتهم والتي تعد من ابسط العلاجات لمنع تفشي فيروس الوباء بشكل أكبر.

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