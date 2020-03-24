صادقون: قمنا بدورنا الإنساني استجابة لمبادرة سماحة الشيخ قيس الخزعلي

2020/03/24 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، عبد الامير تعيبان، اليوم الثلاثاء، انه “استجابة لمبادرة الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ، قيس الخزعلي، باشرنا بدورنا الإنساني بعد اطلاق مبادرة الشيخ الخزعلي”.وقال تعيبان لـ”العهد”، انه “قمنا بحملات تعفير وتطهير لعدد من المناطق بالإضافة الى تقديم الدعم الإنساني للعوائل المحتاجة”.واشار تعيبان الى ان “مبادرة […]

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