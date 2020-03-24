في إيران.. انتقاداتٌ للمسؤولين والبرلمانيين لضعف دورهم قُبالَة “كورونا”

2020/03/24 | 23:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يفرح الأصوليون الذين ينتمون للمرشد الإيراني #علي_خامنئي بفوزهم في الانتخابات الإيرانية بعد، حتى جاء وباء #كورونا ليفسد عليهم نشوة الانتصار، ويُصحّيهم نحو خطر الكارثة التي تلحق بهم.في الحقيقة،

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