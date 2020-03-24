يرتدي الكمامة و القفازات : محافظ النجف مصدوم من عدم اكتراث هذه المنطقة – شاهد فيديو

2020/03/24 | 23:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – النجف اعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن ١٣ اصابة جديدة بفايروس كورنا في المحافظة , وقال في تسجيل فيديو تنشره ” يس عراق ” ان منطقة الحرية في المحافظة لم تلتزم اطلاقا و قال انه وفريق الازمة صدموا من عدم اكتراثهم فيديو :

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