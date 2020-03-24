2020/03/24 | 23:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : متابعة : رد باحث في شؤون السياسة الخارجية والامن الدولي سيف الزمان الدراجي على الدبلوماسي الايراني الاسبق امير الموسوي دون تسميته في مقال من سبع نقاط اختتمه بعبارة انكليزية شهيرة ووصف مقاله بانه ياتي ” ردا على بعض من تحدث ومن خلال وسائل اعلام عربية ومحلية بشأن وجود مخطط لانقلاب عسكري في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحث عراقي بارز يرد على دبلوماسي إيراني سابق ادعى وجود انقلاب في العراق و احتلال الإمام الكاظم : full stop) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحث عراقي بارز يرد على دبلوماسي إيراني سابق ادعى وجود انقلاب في العراق و احتلال الإمام الكاظم : full stop) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).