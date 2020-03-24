تسجيل أربع حالات جديدة بكربلاء وعدد الاصابات يرتفع الى 20

2020/03/24 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء ، تسجيل أربعة إصابات جديدة مثبته ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ليرتفع العدد الى 20 اصابة ” .وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إنه ” تم تسجيل أربعة إصابات جديدة بالفيروس الوبائي ، وجميعهم من الذكور […]

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