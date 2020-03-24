الخارجية: مطلعين على أحوال الجالية العراقية في 20 دولة

2020/03/24 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، استمرارها في الاطلاع على أحوال الجالية العراقية في أكثر من 20 دولة.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن ” وكيل وزارة الخارجيّة للشُؤُون القانونية والعلاقات المُتعدّدة الأطراف ،رئيس خلية الأزمة في الوزارة،السفير حازم اليوسفي ، أجرى اتصالات مع […]

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