2020/03/24 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، استهداف محطة الطارمية الثانوية من قبل داعش.

وقالت الوزارة...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكهرباء تعلن استهداف محطة الطارمية الثانوية من قبل داعش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكهرباء تعلن استهداف محطة الطارمية الثانوية من قبل داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).