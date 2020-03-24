مقتل رجل واصابة نجله بإطلاق نار في خانقين

2020/03/24 | 23:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بمقتل رجل واصابة نجله بإطلاق نار في قضاء خانقين.

وقال المصدر اـ"الغد برس"، ان"رجلا قتل واصيب نجله بجروح متفاوتة نتيجة اطلاق نار داخل قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن"اطلاق النار ناحم عن مشاجرة وفقا للمعلومات الاولية، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

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