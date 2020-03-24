عمليات بغداد: القوات الأمنية اتخذت إجراءات تنفيذ حظر التجوال بغلق جميع المنافذ المحيطة بالمناطق

2020/03/24 | 23:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن غلق المنافذ المحيطة بالمناطق ضمن إجراءات تطبيق حظر التجوال .

وقالت القيادة في بيان، تلتقه "الغد برس"، ان "القوات الأمنية اتخذت إجراءات تنفيذ حظر التجوال بغلق جميع المنافذ المحيطة بالمناطق"

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