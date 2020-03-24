2020/03/24 | 23:42 - المصدر: الغد برس

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وكالة الصحافة الفرنسية: أكثر من 18 ألف وفاة بفيروس كورونا في العا

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وكالة الصحافة الفرنسية: أكثر من 18 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

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