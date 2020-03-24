الدليمي لـ” العهد نيوز” المباشرة بإنشاء اول مستشفى للمصابين بفيروس كورونا غربي الانبار

2020/03/24 | 23:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار..افاد مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي اليوم ، الثلاثاء، بان الجهات المعنية باشرت بإنشاء اول مستشفى مخصص لتقديم الخدمات الطبية للمصابين بفيروس كورونا غربي الانبار .وقال الدليمي في حديث لوكالة الـ” العهد نيوز”، ان ” الجهات المعنية باشرت بانشاء اول مستشفى متكامل في منطقة الـ 7 كيلو غربي […]

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