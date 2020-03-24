الاعلام الامني: استشهاد واصابة ثلاثة منتسبين بتعرض ارهابي شمال بغداد

2020/03/24 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، استشهاد منتسب واصابة اثنين اخرين بتعرض ارهابي شمال العاصمة بغداد.

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