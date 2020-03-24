إصابة بكورونا تستنفر كركوك ومسؤوليها

2020/03/24 | 23:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مديرية صحة كركوك يوم الثلاثاء باتخاذ إجراءات سريعة بحضور مسؤولين لاحتواء تداعيات اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا تبين أنها خالطت الكثيرين.

وقالت المديرية في تصريح ورد لشفق نيوز، إنها "بدأت باتخاذ ٳجراءات سريعة بحضور كل المسؤولين في الدائرة بنقل المصابة الجديدة الی مركز التدبير الوبائي وحجر كل الملامسين لها بالسرعة الممكنة".

وكانت المديرية قد قالت في وقت سابق، الثلاثاء، أنها كشفت إصابة إمراة عمرها ٧٠ سنة بفيروس كورونا وهي من أهالي ناحية تازة جنوب كركوك.

وقال مصدر في صحة كركوك لشفق نيوز، إن الدائرة حجرت مبدئياً على 20 شخصاً من المخالطين للحالة المصابة في ناحية تازة.

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