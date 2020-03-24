تسيير رحلة جوية إضافية لإجلاء العراقيين من مصر

2020/03/24 | 23:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل يوم الثلاثاء تسيير رحلة جوية إضافة للخطوط الجوية العراقية

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان ستسير رحلة جوية اضافية لأجلاء الوجبة الثانية للعراقيين العالقين في جمهورية مصر العربية على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية تحمل الطراز B737/iy-Asw والتي ستنطلق غدآ ،الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من مطار بغداد الدولي الى مطار القاهرة.

واشار البيان الى ان موعد عودتها سيكون في الرابعة عصراً في ذات اليوم لتكون بواقع رحلتين أستثنائيتين مباشرتين بالتنسيق مع السلطات المصرية وسفارتنا بالقاهرة وموافقة لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 .

أعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق من اليوم عن تسيير أولى الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية لإعادة مواطنين عراقيين من مصر.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان اليوم ان رحلة جوية غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، مُتجهة الى العاصمة العراقية بغداد.

واوضح ان هذه اولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية، وعلى متنها نحو (٢٦٣) مواطناً من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين فى جمهورية مصر العربية.

وأعلنت هيأة المنافذ الحدودية يوم السبت وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية قادمة من العاصمة الهندية لدلهي وعلى متنها عراقيون كانوا عالقين في ذلك البلد.

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أرسلت الطائرة لإجلاء هؤلاء العراقيين الذين علقوا في الهند بعد إغلاق حدود الدول وتعليق الرحلات الجوية جراء مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وانتقد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي، يوم الأحد، هبوط طائرة عراقية قادة من الهند بالرغم من قرار تعليق الرحلات الجوية.

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