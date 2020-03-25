بغداد.. مواجهات بين قوات الأمن وسكان يرفضون دفن ميت بكورونا

2020/03/25 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، الثلاثاء، ان مواجهات بالأيدي وقعت بين القوات الأمنية وأهالي في منطقة النهروان ببغداد رفضوا دفن ميتاً قضى بوباء كورونا في المنطقة.

وقال المصدر لـ "شفق نيوز"، ان "مواجهات بالأيدي بين القوات الأمنية والاهالي رافضين دفن ميت قضى بفيروس كورونا في منطقة النهروان الواقعة في قضاء المدائن شرقي بغداد".

وأضاف ان "الأهالي أغلقوا الطرق وطالبوا القوة التي قامت بدفن المصاب بحفر القبر ونقل الجثمان إلى مكان آخر".

يشار الى ان عملية دفن موتى كورونا تثير إشكالات كبيرة في العراق ولاسيما بعد تداول اخبار الدفن غير الاعتيادي لجثامين المصابين.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقطع فيديو مؤلم لحالة دفن بطريقة "مريبة" قيل انها لمتوف بفايروس كورونا في العراق.

ويظهر مقطع الفيديو قيام شخصين ملثمين، بسحب تابوت عن طريق حبال من بعد، واسقاطه من العجلة المحمول فيها إلى حفرة بصورة مباشرة، فيما شكك عدد من المعلقين على الفيديو، بأن يكون المقطع حقيقي، لاسيما وأن المتوفين بكورونا، تتكفل بدفنهم فرق الصحة مع ارتداء المستلزمات الوقائية ورش الجثة بمعقمات لتجنب انتقال العدوى، بحسب قولهم.

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