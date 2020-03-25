2020/03/25 | 00:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، استهداف محطة الطارمية الثانوية من قبل داعش.وذكرت الوزارة في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم الموافق 2020/3/24 تم الاعتداء على محطة الطارمية الثانوية 132 من قبل عصابات داعش الارهابية”.واضافت، ان “الاعتداء الجبان اسفر عن استشهاد المفوض قاسم محمد ابراهيم واصابة اثنين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعلن تعرض محطة الطارمية الثانوية الى اعتداء من قبل داعش الارهابي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعلن تعرض محطة الطارمية الثانوية الى اعتداء من قبل داعش الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).