وزير الزراعة الفرنسي: التحقوا بالحقول اليوم قبل غد

2020/03/25 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق وزير الزراعة الفرنسي نداء، للفرنسيين المتوقفين عن العمل بالالتحاق فورا للعمل في الحقول لدى المزارعين الذين فقدوا اليد العاملة خاصة الأجنبية ما أوصل القطاع إلى أزمة خانقة.وأوضح وزير الزراعة، ستيفان روماتيه، اليوم، أن ذلك من شأنه أن يضمن استمرار تموين الأسواق بالمنتجات الزراعية والحيوانية الطازجة.وقال في ندائه: “سواء كنت حلاقا أو […]

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