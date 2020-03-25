2020/03/25 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان سرايا السلام انتشرت في مدينة الصدر لفرض حظر التجوال.

وقال ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سرايا السلام تنتشر في مدينة الصدر لفرض حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سرايا السلام تنتشر في مدينة الصدر لفرض حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).