العشرات يتظاهرون في النهروان لرفض دفن المصابين بكورونا في المنطقة

2020/03/25 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان العشرات من اهالي النهروان تظاهروا لرفض دفن المصابين بكورونا في...





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