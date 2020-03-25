بالصور.. اهالي منطقة النهروان يخرجون بتظاهرة حاشدة رافضين دفن موتى فيروس كورونا في منطقتهم

2020/03/25 | 00:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قام اهالي النهروان، اليوم الثلاثاء، بتظاهرة حاشدة رافضين دفن موتى فيروس كورونا في منطقتهم.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "أهالي منطقة النهروان خرجوا بتظاهرة حاشدة الان رافضين دفن موتى فايروس كورونا في منطقتهم".

واضاف ان "هؤلاء الموتى جاءوا من مناطق مختلفة من خلال فرق طبية والجثث في مركز شرطة النهروان، والتظاهرة امام المركز".

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