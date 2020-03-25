في حصيلة مضافة .. صحة كردستان تعلن اصابة 6 اشخاص بفيروس كورونا

2020/03/25 | 00:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في قضاء دربندخان.وقالت الوزارة في بيان لھا، انه "تم تسجيل 6 حالات اصابة بفيروس كورونا في قضاء دربندخان التابع لمحافظة السليمانية".واضاف ان "الحالات تعود لـ3 نساء وطفلين ورجل وھم من الملامسين لاحد المصابين بالفيروس".وكانت السلطات في الاقليم قد قررت عزل قضاء دربندخان بعد تسجيله عدد من الاصابات بكورونا.وأعلنت دائرة صحة السليمانية، في وقت سابق اليوم تعافي 5 مصابين من فيروس كورونا وعودتھم الى منازلھم.وسجل إقليم كردستان حتى الآن 96 حالة إصابة بفيروس كورونا بينھا حالتا وفاة.

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