صحة السليمانية تكشف أسباب ازدياد حالات الإصابة بكورونا

2020/03/25 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة محافظة السليمانية، اسباب ازدياد اعداد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة، مؤكدة استعدادها لاي حالات طارئة بالمحافظة.

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