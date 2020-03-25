الاعلام الأمني: تعرض محطة كهرباء الطارمية إلى اعتداء إرهابي

2020/03/25 | 00:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تعرض محطة كهرباء الطارمية شمالي العاصمة بغداد إلى اعتداء إرهابي.

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