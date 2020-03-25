خلية ازمة الانبار توعز بتوزيع رواتب الموظفين في دوائرهم لتجنب الاصابة بكورونا

2020/03/25 | 00:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]اوعز قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رئيس خلية ازمة كورونا في القضاء مؤيد فرحان الدليمي، الثلاثاء، بتوزيع رواتب الموظفين داخل دوائرهم لمنع خطورة الوضع الراهن الذي يتمر به المحافظة في ظل اجراءات .

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