سمير الأمير - ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة

2020/03/25 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_الأمير المثقف العضوي الحقيقي لا يدجن لا بمنح الحكومات ولا بأموال التمويل الأجنبي والمحلي،المثقف العضوي ابن تربته التي ينبت فيها وابن قناعاته التي يؤمن بها ،ولذا فهو يمارس نضاله في مجتمعه الذي لا يفارقه إلي غرف الفنادق ولا يكترث بنباح هؤلاء المزيفين المشغولين بتسديد الفواتير لمقاولي السياسة المستأجرين بدورهم سواء من قبل "الإسلام السياسي" أو الشركات ذات الصلة بالمراكز الاستخبارتية الدولية التي تحمل ياف......

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