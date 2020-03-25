2020/03/25 | 00:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهر مقطع مصور حصلت شفق نيوز على نسخة منه شخصاً يصارع الموت على حاجز أمني قرب كركوك.

ويشير تعلق، يبدو أنه من الشخص الذي قام بتصوير المقطع، إلى شخص ممدد على قارعة الطريق وهو يلهث مصارعاً الموت.

ويقول المعلق إن الشخص مصاب بفيروس كورونا ويوشك على الموت، منوهاً إلى أنه حاول الوصول إلى كركوك قادماً من أربيل قبل أن يقع أرضاً قرب الحاجز الأمني.

ويظهر في المقطع أفراد أمن عند الحاجز على بعد أمتار قليلة دون أن يقترب أحد لنجدته، خوفاً فيما يبدو من أن يكون مصاباً بفيروس كورونا.

وقال عضو خلية الأزمة في كركوك دلير صمد لشفق نيوز، إن الشخص في الفيديو شاب عمره 25 عاماً من سكنة أربيل.

وأوضح أنه كان في كركوك ويريد العودة إلى أربيل قبل أن يقع أرضاً عند الحاجز الأمني، مشيراً إلى أنه الآن تحت المراقبة الطبية، ولم يتضح بعد فيما إذا كان مصاباً بفيروس كورونا من عدمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. شاب يصارع الموت على حاجز كركوك - أربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. شاب يصارع الموت على حاجز كركوك - أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).