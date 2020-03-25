الداخلية تدعو المواطنين للإبلاغ عن اي اصابة او اشتباه بالاصابة حماية للمجتمع

2020/03/25 | 00:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء، خالد المحنا، اليوم الاربعاء، توقيف المئات من المخالفين لحظر التجوال، فيما اعلن استعداد الوزارة لجميع الاحتمالات في أزمة كورونا.وقال المحنا في تصريح متلفز تابعته “العهد نيوز”، انه” في ظل الظروف التي نعيشها اليوم امامنا خيارين “الانتصار على الوباء او الذهاب الى المجهول”، لا سيما وان مؤسساتنا الصحية تشكو […]

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