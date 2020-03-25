رئيس وزراء كوت ديفوار يدخل الحجر الصحي بسبب إصابة بفيروس كورونا

2020/03/25 | 00:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء كوت ديفوار، أمادو غون كوليبالي، فرض حجر صحي على نفسه إثر مخالطته مصابا بفيروس كورونا.وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن بيان رئاسة الوزراء، قيام كوليبالي بفرض الحجر الصحي على نفسه لمدة 14 يوما، ضمن إطار التدابير الوقائية من كورونا، بسبب مخالطته مصابا بالفيروس.وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في كوت ديفوار 25 حالة، […]

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