محافظ البصرة ينفي تمديد حظر التجوال

2020/03/25 | 00:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ البصرة اسعد العيداني، الانباء المتداولة حول تمديد حظر التجوال الصحي في المحافظة.

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