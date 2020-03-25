فوج سياح من دولة عربية تسبب في انتشار كورونا في مكناس المغربية

2020/03/25 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهة الدار البيضاء سطات في مقدمة الحالات المسجلة الرباط – عبدالحق بن رحمون كشف يوم الثلاثاء في المغرب أن مدينة مكناس التي سجلت 22 حالة، حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد جراء 15 حالة كلها مرتبطة بفوج من السياح الذين قاموا برحلة منظمة إلى إحدى الدول العربية (مصر) وقدموا على متن طائرة واحدة.وقال مصدر […]

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