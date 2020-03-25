بريطانيا:مستشفى ميداني بسعة 4000 سرير و11800 متقاعد يلتحقون بجهاز الصحة

2020/03/25 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انها‭ ‬ستقيم‭ ‬مستشفى‭ ‬ميدانيا‭ ‬بسعة‭ ‬4‭ ‬الاف‭ ‬سرير‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لندن‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬خططها‭ ‬العاجلة‭ ‬والمستنفرة‭ ‬لمعالجة‭ ‬المصابين‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭.‬وتأتي‭ ‬الخطوة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬امر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الاثنين‭ ‬بفرض‭ ‬اغلاق‭ ‬على‭ ‬بريطانيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬انتشار‭ ‬الوباء‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬وفاة‭ ‬422‭ ‬شخصا‭ ‬واصابة‭ ‬8077‭ ‬في‭ […]

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