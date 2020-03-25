حبّة طماطم بدل النظريات

2020/03/25 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬حين‭ ‬وقعت‭ ‬كارثة‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬شاعت‭ ‬نظريات‭ ‬من‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬والتاريخ‭ ‬والجغرافيا‭ ‬والسياسة‭ ‬الدولية‭ ‬والاقتصاديات‭ ‬والبورصات‭ ‬العالمية،‭ ‬ومالت‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬النظريات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الوباء‭ ‬لتصب‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الاستهداف‭ ‬الأمريكي‭ ‬ومن‭ ‬خلفه‭ ‬الاستثمار‭ ‬العالمي‭ ‬للصين‭ ‬بوصفها‭ ‬القوة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬مفاوضات‭ […]

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