تعرفوا على هاتف تشاومي الجديد

2020/03/25 | 00:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة تشاومي الصينية عن مواصفات هاتف Redmi K30 Pro الجديد، والمتوقع أن يكون أحد أفضل الأجهزة الذكية التي ستطرح خلال العام 2020.

مواصفات هاتف Redmi K30 Pro

ووفق موقع 4apk المتخصص بأخبار الهواتف الذكية، فإن الهاتف يحتوي على معالج Snapdragon 865 أحد أفضل معالجات الهواتف، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 12 غيغابايت، ما سيمنحه قدرة على معالجة البيانات بسرعة كبيرة جداً.

كما زّود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل ومعدل تحديث 60 هيرتزا، وماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها.

كما حصل الهاتف على ذاكرة داخلية هي 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح ثان للبصمات مثبت على جانب الهيكل من الجهة اليمنى.

ويوصف الهاتف بأنه يحتوي على أكبر غرفة بخار للتبريد السائل بين الهواتف الذكية، بالإضافة إلى دعمه لشبكات الجيل الخامس (5G) بالوضع المزدوج ومعيار الاتصال اللاسلكي الأحدث (Wi-Fi 6).

مواصفات هاتف Redmi K30 Pro

كاميرا هاتف Redmi K30 Pro

أما الكاميرا الأساسية فهي رباعية العدسة، فيها مستشعر Sony IMX686، بدقة 64 ميغابيكسل، ومستشعر آخر بقدرة تقريب إلكتروني X30، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

سعر هاتف Redmi K30 Pro

سيختلف الهاتف الجديد من حيث المظهر والتقنيات عن Redmi K30 الذي صدر مؤخراً، وبتقنيات أكثر تطوراً وسعره مناسب للجميع 425 دولاراً لنسخة 6/128 غيغابايت، وبسعر 480 دولاراً لنسخة 8/128 غيغابايت، وبسعر 520 دولاراً لنسخة 8/256 غيغابايت.

تاريخ إصدار الهاتف: 24 مارس/آذار 2020

وزن الهاتف: 218 غ

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة

سرعة المعالج: Snapdragon 865

الذاكرة: ذاكرة داخلية هي 256 غيغابايت قابلة للتوسيع

الكاميرا الخلفية: رباعية العدسة (64+13+8+5)

الكاميرا الأمامية: بدقة 20 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.

البطارية: بطارية بسعة 4700 ميلي أمبير وميزة الشحن السريع واللاسلكي (تعمل يوماً كاملاً من الاستخدام).

شحن سريع: يدعم

بصمة التعرف على الوجه: يدعم

الألوان: أبيض – أزرق فاتح – بنفسجي – أسود

السعر: 425 حتى 520 دولاراً.

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