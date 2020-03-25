2020/03/25 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي استطاع محمد مفتاح-خلال عقود من التحصيل والتدريس والتأليف-أن يشكل ظاهرة ثقافية متميزة في الحقل الثقافي العربي بالنظر إلى ما يلي:أ‌- يتفاعل محمد مفتاح إيجابا مع المستحدثات المعرفية والمنهاجية، ويحرص، في الآن نفسه، على مراعاة مقتضيات الواقع وخصوصيته.و يشكل كل صرح من مشروع محمد مفتاح ثمرة تفاعله مع الطفرة المعرفية، وانتقالها من إبدال إلى آخر.وهكذا تدرج فكره ونقده عبر محطات يتداخل فيها الوظيفي و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الداهي - الثوابت العامة في المشروع النقدي للباحث الناقد محمد مفتاح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الداهي - الثوابت العامة في المشروع النقدي للباحث الناقد محمد مفتاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).