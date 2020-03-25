حسن ابراهيمي - رواية تحت عنوان الخاصرة الرخوة للكاتب الفلسطيني جميل السلحوت ,وطرح إشكالية تحرر المرأة في أفق تحرر الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني .

2020/03/25 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_ابراهيمي تأتي رواية تحت عنوان الخاصرة الرخوة للكاتب الفلسطيني المقتدر جميل السلحوت في إطار طرح إشكالية تحرر المرأة الفلسطينية , في أفق تحرر الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني.ضمن هذا الإطار تم اللجوء إلى اختيار علاقتي زواج ,زواج أسامة سعيد العدنان من جمانة للوقوف عند مجموعة من التقاليد ,والعادات التي تحكم المجتمع الفلسطيني , هذه الأخيرة تعتبر مصدرا من......

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