عائشة التاج - كيف نواجه العزل الصحي ؟ طاقة الخوف أو طاقة الأمل ؟

2020/03/25 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_التاج من هو الخاسر الأكبر ؟يبدو أن الخاسر الأكبر هو المنظومة الرأسمالية او النيوليبرالية التي تتربع على عرش العالم باقتصادها العابر للقارات ، باحتكارها لأكبر نسبة من ثروات العالم بقوة الحديد والنار تارة وبقيمها المعلومة عبر الإعلام الذي تملك اغلب ترساناته هي الخاسر الأكبر من هذه الهجمة الشرسة لفيروس كورونا فجاة توقفت دورة الاقتصاد والإنتاج إلى ابعد مدى الا من المواد المطلوبة هنا والان توقف......

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