صيدلاني يحذر المواطنين من استخدام علاج “الملاريا”: انه موت حتمي

2020/03/25 | 01:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الطبيب الصدلاني، كريم العراقي، اليوم الاربعاء، من اقبال الموطين على شراء دواء الملاريا.وقال العراقي لـ”العهد نيوز”، ان “الرائج هذه الايام وبعد الاعلانات المشبعة التي قامت به وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لخبر الصحة الصينية الذي يتضمن نجاح علاج “الملاريا”، بالقضاء على فيروس كورونا، بدأ المئات من الاشخاص الاقبال على الصيدليات لشراء هذا النوع […]

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