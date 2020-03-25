السجائر الإلكترونية تزيد خطورة الاصابة بكورونا

2020/03/25 | 01:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذر العلماء، مدخني السجائر الإلكترونية، بأنها تزيد من خطورة الإصابة بفيروس “كورونا”.ودعا العلماء إلى الإقلاع فوراً عن التدخين بكل أشكاله بما في ذلك السجائر الإلكترونية لأنها تزيد من خطر الإصابة بفيروس “كورونا”، كما تقلل من مناعة الإنسان وقدرته على مقاومة الفيروس في حال الإصابة الفعلية به، وذلك بحسب ما نقلت جريدة “ديلي ميرور” […]

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