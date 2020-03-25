مسلحون يرتكبون مجزرة مروّعة بحق عائلة بأكملها في بغداد

2020/03/25 | 01:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء بأن مسلحين مجهولين ارتكبوا مجزرة مروعة بحق أفراد عائلة بأكملها في بغداد.

وقال المصدر في تصريح لشفق نيوز، إن مسلحين مجهولين أقدموا على قتل أفراد عائلة بأكملها قبل أن يضرموا النيران في منزلها بمنطقة اليوسفية جنوب بغداد.

وأضاف المصدر أنه لم يتسن معرفة عدد أفراد العائلة على الفور، نظراً لأن النيران أتت على المنزل وهم بداخلها.

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