الطريقة المثلى لتعقيم الهواتف النقالة

2020/03/25 | 01:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع تزايد الأخبار عن تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول ووصوله للدول العربية، فمما لا شك فيه أننا يجب أن نكون أكثر يقظة وحرصا على النظافة.

أهمية تنظيف أدواتكولكن يجب أن نتذكر أيضا أن فيروس كورونا قد ينتقل من خلال أكثر الأشياء التي نلمسها يوميا.



ويذكر أيضا أن الفيروس قد يبقى ملاصقا للأسطح لمدة أيام أو أكثر، لذا لا ينبغي أن لا نتهاون في ذلك.

كيفية تنظيف جميع الهواتفكثيرا ما نستخدم هواتفنا وأجهزتنا اللوحية في كل مكان، حتى داخل الحمام، وهذا هو السبب في أن هواتفنا هي البيئة المثالية للفيروسات، إذا لم يتم تنظيفها كثيرا وبدقة.

لإرشادك حول كيفية تنظيف هاتفك بأمان دون إتلافها، إليك بعض النصائح العامة:

1.



أغلق الهاتف وأخرجه من الغلاف.2.



لمّع هاتفك برفق باستخدام قطعة قماش من الألياف الرطبة مع ليسول (Lysol) أو كحول مخفف (50% ماء و50% كحول).3.



كن دقيقا في تنظيف أدواتك عن طريق مسح جميع الجوانب، وليس الشاشة فقط.4.



ضع في اعتبارك تثبيت واقي شاشة رخيص على هاتفك إذا كنت لا تزال تشعر بالقلق من احتمال تلف الشاشة أثناء التنظيف.5.



نظّف هاتفك وغلافه كل يوم أو بقدر ما تستطيع.

هواتف آيفونبعد سنوات من نصحنا بعدم استخدام مناديل مطهرة على أجهزة آيفون الخاصة بنا، تنصح آبل الآن باستخدام بعض المناديل لتنظيف الأجهزة.



يأتي هذا التغيير من قبل الشركة الأميركية وسط قلق متزايد بشأن تفشي فيروس كورونا.

وأضاف صانع آيفون نصيحة جديدة لتنظيف منتجات آبل على موقعه، حيث ذكر أنه يمكن استخدام المناديل المرطبة التي تحتوي على كلوركس (Clorox Disinfecting Wipes) والمنتجات المماثلة التي تحتوي على 70% من كحول الأيزوبروبيل لتنظيف أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة “بلطف”.

وقال البيان، بحسب وال ستريت جورنال، “باستخدام 70% من محلول الكحول الأيزوبروبيل أو مناديل كلوركس المطهرة، يمكنك مسح الأسطح الصلبة لمنتج آبل، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو أي أسطح خارجية أخرى.



لا تستخدم مواد التبييض.



تجنب استخدام الرطوبة في أي فتح، وعدم غمر منتج آبل في أي من مواد التنظيف”.

وكانت شركة آبل قد حذرت في السابق من استخدام “منتجات التنظيف” على أجهزة آيفون، خوفا من أن يتلف الكحول في المناديل المطهرة طلاء الهاتف المضاد للرطوبة وللماء.



ولا تزال بخاخات الأيروسول والمبيضات غير مسموح بها لتنظيف أجهزة آبل.

محاذير يجب تفاديها

1.



لا تستخدم منظفات قوية مثل مبيض نقي أو منظفات معدنية أو منظفات خاصة بالحمام في تنظيف هاتفك.

2.



لا ترش أي شيء مباشرة على الهاتف، وتجنب التشبع الزائد، لأنك لا تريد أن يصبح الهاتف رطبا.

3.



لا ترش على منافذ جهازك أو فتحاته، حيث يمكن أن تتسبب الرطوبة في إتلاف الأجزاء الداخلية.

4.



لا تستخدم هاتفك أو جهازك اللوحي داخل دورة المياه حيث إنه نادرًا ما يجري تنظيف الأسطح.

5.



لا تستخدم هاتفك أثناء تنقلك، إذا كان ذلك ممكنا، حيث سيكون من الأفضل استخدامه عندما تجلس.

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