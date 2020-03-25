تحسن ملحوظ في جودة الهواء حول العالم

2020/03/25 | 01:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سُجل تحسن لافت في جودة الهواء في البلدان التي تشهد شللا شبه كامل للأنشطة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، بفعل تراجع مستويات التلوث الجوي، لكن من المبكر التكهن بتبعات هذا الوضع.وقد أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمركية (ناسا)، الشهر الماضي، تراجعا كبيرا في مستوى تركيز ثاني أكسيد النيتروجين الناجم بشكل رئيسي […]

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