2020/03/25 | 01:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قائد عمليات بغداد، اللواء الركن، عبد الحسن التميمي، اليوم الاربعاء، المواطنين الى عدم خرق حظر التجوال إلا في الحالات الطارئة وتوعدت بإجراءات حازمة وصارمة.وقال، التميمي في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “نظرا للتطورات الصحية الخطيرة التي سببها انتشار وباء فايروس كورونا وتاثيره على العالم بشكل عام، متسببا بوقوع آلاف الوفيات واضعافها من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات بغداد يهيب بالمواطنين البقاء في المنازل وعدم خرق الحظر إلا في الحالات الطارئة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات بغداد يهيب بالمواطنين البقاء في المنازل وعدم خرق الحظر إلا في الحالات الطارئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).