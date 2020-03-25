ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

2020/03/25 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويتخذ المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، من العاصمة طرابلس مقرا له.إلى ذلك، أعلنت حكومة شرق ليبيا عن فرضها حظر التجوال في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، والتي تتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، يوم 18 مارس حظر التجوال التام من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، مشيرة إلى أن هذا القرار يستثني سيارات الإسعاف وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذه.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يطال جميع الجهات ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره، مضيفة أن جميع المخالفين للحظر سيعاقبون وفقا للقانون.

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان العشرات من اهالي النهروان تظاهروا لرفض دفن المصابين بكورونا في المنطقة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "العشرات تظاهروا امام مركز شرطة النهروان في بغداد".

واضاف، ان "الم

بغداد اليوم - كردستان

اعلنت وزارة الصحة في كردستان، الثلاثاء، تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا.

وقالت الصحة في بيان، انها "سجلت 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية".

واضافت ان "العدد الكلي للمصابين اصبح الكلي 97 حالة،

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت حكومة ديالى المحلية، الثلاثاء، تسجيل 13 حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "صحة ديالى سجلت خلال الساعات الماضية 13 حالة اشتباه بفيرو

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