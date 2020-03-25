2020/03/25 | 01:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مصابة بكورونا بعد ساعات من اكتشاف حالتها في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 01:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مصابة بكورونا بعد ساعات من اكتشاف حالتها في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مصابة بكورونا بعد ساعات من اكتشاف حالتها في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).