أول حالة وفاة بكورونا في كركوك

2020/03/25 | 01:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك يوم الثلاثاء تسجيلها أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت مصدر مسؤول في الخلية لشفق نيوز، إن الحالة المتوفاة هي إمرأة عمرها 70 عاماً من سكان ناحية تازة جنوب كركوك.

وكانت دائرة صحة كركوك قد أعلنت اكتشاف الإصابة قبل ساعات قليلة.

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