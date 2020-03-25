2020/03/25 | 01:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يعلن تعليق كافة الأنشطة السياسية لتيار الحكمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 01:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يعلن تعليق كافة الأنشطة السياسية لتيار الحكمة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يعلن تعليق كافة الأنشطة السياسية لتيار الحكمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).