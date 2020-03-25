الوقاية من كورونا: النوم الجيد يقتل الخلايا الالتهابية

2020/03/25 | 01:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اضطرابات النوم أحد مشاكل المجتمعات الحديثة ويؤثر ذلك سلباً على قدرة الجسم على محاربة الفيروسات.وفي ظل الصدمة التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ينبغي الاهتمام بالنوم الجيد لدعم مناعة الجسم.بالطبع يمكنك دعم جهاز المناعة عن طريق الأطعمة والتمارين، لكن النوم الجيد لا يقل أهمية بل يتكامل معهما.فبحسب دراسة لجامعة توبنجن […]

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