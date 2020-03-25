وضع الرئيس المصري “السيسي” وعائلته في الحجر الصحي بعد مخالطته الضابط المتوفي بسبب كورونا

2020/03/25 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد موقع بريطاني، من لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بقيادات عسكرية أصيبت بفيروس كورونا، ما أدى إلى إخضاعه وعائلته للحجر الصحي.وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ”عربي21″ أن الجيش المصري يتكتم على وقوع إصابات بفيروس كورونا بين العديد من قياداته وقادة الأفرع، بعد اكتشاف إصابتهم به منذ مطلع شهر آذارالجاري.وخلال يومي الأحد والاثنين […]

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