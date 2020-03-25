عمليات بغداد تصدر قرارات مهمة عن حظر التجوال وتكشف اعتقال 1542 شخص

2020/03/25 | 01:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..،.أصدرت قيادة عمليات بغداد بيانا جديدا بشأن حظر التجوال، فيما توعدت المخالفين باجراءات قانونية ، قيمًا أعلنت القبض على ١٥٤٢ مخالفاً لحظر التجوال وحجز ٥٥٧ عجلة ودراجة “تكتك” من السابع من الشهرالحالي، فيما اشارت الى أن عدد الغرامات بلغ ١٦٨٤٠ غرامة.وقال قائد العمليات اللواء الركن عبد الحسين التميمي في بيان له تلقته ( المستقلة ) انه “نظرأ […]

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